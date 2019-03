Nyheter

Hitra ungdomsråd(HUR) diskuterte blant annet ungdomsdiskotek i møtet tirsdag denne uken.

- Kulturrådet har kommet med forslag til at det skal arrangeres diskotek for ungdom 13-17 år på Fillan. Dette er en sak hvor ungdommene må selv også engasjere seg. Neste møte er HUR invitert til Frivilligsentralen v/ Eldbjørg Broholm for å jobbe videre med denne saken. Vi kan gå til frivilligsentralen etter at vi har hatt befaring, står det i protokollen.