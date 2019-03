- Frøya tenker på 24-timersmennesket

Nyheter

Høyt over bakken i Hotell Frøyas skybar ble det onsdag kveld arrangert «Ny T Frøya» i regi Frøya Næringsforum. Arrangementet er til for å nå ut til de som er nyinnflyttede på Frøya, der målet er å vise hva Frøya har å by på, og friste den nye befolkninga til å holde seg boende på øya.