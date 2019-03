Cupdrømmen brast i snøværet

Nyheter

NM Fotball - 2. kvalikkrunde

Hitra FK – Sunndal 0-2

Tredjedivisjonslaget Sunndal ble for sterke for Hitra under cupens 2. kvalikkrunde i idrettsparken i Fillan. Men hjemmelaget hang godt med,og kunne med litt hell skapt problemer for møringene.

Hitra skremte gjestene tidlig i kampen da Erik Jørgensen sendte ballen i tverrliggeren. Laget hadde også et par andre muligheter uten å lykkes. I stedet er det Sunndal som får uttelling et par minutter før pause.

Sunndal scorer på nytt få minutter etter hvilen, og får etter dette stort sett kontroll på kampen.

Hitra sliter med å spille seg gjennom, men noen sjanser skaper laget uten at det gir tellende resultater.

Spesielt var Sindre Kvakland uhyre nær redusering et kvarter før slutt. Hadde han lyktes her, ville vi fått en spennende avslutning der hitterværingene kunne kjempet om en plass i NMs første ordinære runde hvor bl.a. eliteserielagene venter.

- God motstand

- Hitra ga oss god motstand som forventa. Men utover i kampen vistes det at vi er bedre fordi vi har bedre spillere, oppsummerte Sunndals trener Torgeir Ruud Ramsli til Aura Avis etter kampen.

Nå som cupeventyret er over, kan Hitra FK i stedet konsentrere seg om serien som tar til kommende helg med bortekamp mot Sverresborg.