En personbil har kjørt av veien ved Nesset på Frøya lørdag ettermiddag. Det er uvisst hvor mange det var i bilen, eller om noen er skadd. Men vitner på stedet forteller at den mannlige sjåføren er uskadd.

Brannvesenet kom til stedet, men måtte like etterpå avbryte for å slukke en bilbrann på Ervika, like i nærheten.

Brannvesenet dro derfra klokken 14.50 og er tilbake ved bilen som kjørte ut ved Nesset for å bistå med bergingen av denne.