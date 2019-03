Nyheter

Mange har blitt straffet for å kjøre for fort på Sunde. Fredag tok UP ny oppstilling, og mange måtte også svi denne gangen fordi de ikke overholdt fartsgrensen.

Patruljen fra UP hadde i går en lengre kontroll i 60-sonen. Resultatet ble at ni bilfører fikk forenklet forlegg, mens en ble fratatt førerkortet etter å ha passsert i 87 km/t.

Kontrollen varte fra kl .16.45 til 21.45