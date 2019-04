«Spritruta» Flatval-Schiphol-Flatval har åpnet

Nyheter

Endelig går Frøya luftavn Flatval inn i et rutenett, og attpåtil i internasjonal trafikk. Grytidlig i dag tok et fly med ti passasjerplasser av på Flatval, og få timer senere var det kommet tilbake fra Schiphol med handlevarer.

En øyværing med et internasjonalt kontaktnett har vært til uvurderlig hjelp for å få prosjektet i havn. Og en nyutvikling gjør at man faktisk snart kan slippe å ta Schipol-turen også for å kunne handle tax-free på Flatval. Les mer om det lenger ned i artikkelen.

Opereres av SalmAir

Ruten opereres av Salmars datterselskap SalmAir i samarbeid med KLMs datterselskap City Hopper. Det er City Hoppers minste flytype som brukes, en Beechcraft King Air 250GT, siden Flatval fortsatt bare er sertifisert for fly med inntil 10 passasjerplasser.

I oktober blir rullebanen forlenget til 1200 m og bredden økt til 30 m slik at man kan få trafikkert med en Dash 8-maskin som passer for ruten.

Avgangen fra Flatval blir mandag-lørdag kl. 06.15 og fly fra Schiphol lander hver dag unntatt lørdag kl. 15.20. Tax free-salget av sprit, vin, øl, sider og sjokolade får trolig ruten til å lønne seg.

Uvurderlige tilfeldigheter

Det er tilfeldigheter som førte til at det ble Flatval KLM ville satse på i denne omgang. Andre kandidater var Leira i Valdres, turistøya Ile de Ré midt på Biscaya-bukta i Frankrike og det fraflytningstruete Södertorp i Nord-Sverige.

- Historien begynte med at den nederlandske baronesse Agathe van Straakdijk giftet seg med den danske grev Otte Bille-Brahe-Bøllerup i 1949. Deres førstefødte ble grev Mogens Bille-Brahe-Bøllerup som studerte til lege i København. Den unge greven spesialiserte seg i flymedisin og ble i 1962 dr. med. på avhandlingen «Flyvertinders reaktionsmønster efter lættere trykfald», forteller butikksjef og informasjonsansvarlig Jorunn Flatvik.

-KLM brukte grev Bille-Brahe-Bøllerup som flymedisinsk konsulent siden han snakker flytende nederlandsk. Siden 2013 har han dessuten vært styremedlem i KLM. Greven undersøkte i 2017 de nye alternativene som det skulle satses på for 2019. De var funnet omtrent likeverdige.

-Da greven kom til øyregionen høsten 2017, oppsøkte han en gammel studiekamerat fra medisinstudiet i Kjøbenhavn og nå bosatt på Hitra, nemlig Leif Langdahl. Leif overbeviste greven om fremtiden for laksenæringen slik at valget for nysatsningen falt på Flatval.

Portrettert: Leif Langdahl på frifot Ble «beordret» av Ingeborg i Gryta om å bli lege på Kvenvær.

Tax-free for eksklusiv passasjerliste

Den avgiftsfrie butikken på Frøya lufthavn er nesten på plass. Til den første flyvning ble det brukt en bobil som butikk. Men det blir forandringer.

- Om noen dager har vi to sammenbygde moelvenbrakker på plass, og når det nye terminalbygget trolig er innviet til jul, blir butikken på hele 170 m2. Men som nyetablert tax-free-butikk får vi ikke lov til å selge tobakk, sier butikksjef Flatvik.

«Blåkort»

Det blir laget spesielle kort for rabattreiser på den nye ruten, såkalte blåkort.

Butikksjef Jorunn Flatvik er også informasjonsansvarlig i SalmAir. Hun forteller nærmere: -Ordet blåkort kom av seg selv under arbeidet med saken, og vi klarte ikke å kvitte oss med det. Vi konkluderte da med at det var et artig ord å bruke på nytt. Noe gratiskort er det egentlig ikke, men et rabattkort for å få fylt setene. Vi utsteder kun 75 kort. De koster kr. 600 pr. stk. og gir inntil 5 reiser for kr. 500.

-Det er mye spennende med Schiphol. Man kan snu snarest og dra tilbake for å kjøpe avgiftsfri alkohol når flyet har landet på Flatval. Man kan ta feriedager i Amsterdam, det anbefales!

Blåkort kan bestilles på tlf 72 44 04 00 tastevalg 2.

Grønt blåkort

Leif Langdahl påpekte for grev Bille-Brahe-Bøllerup at det er klimaødeleggende og hull i hodet å reise frem og tilbake til Schiphol for å kjøpe sprit når flyet har landet etter returen. Dessuten ville spritkjøperne ta opp plasser andre kunne ha nytte av. Det sa greven seg enig i.

- Et naturlig neste skritt ble å sløyfe selve flyreisen frem og tilbake når reisen kun har spritkjøp som formål. For å hindre misbruk av ordningen, må man sitte like lenge på flyplassen som reisen tar fra innsjekking til henting av bagasjen på transportbåndet ved hjemreisens slutt, forteller Langdahl til lokalavisa.

-I ventetiden må man sitte på nummererte seter i et lite rom. Man kan kun forlate setene for å gå på toalettet og for å strekke på beina samtidig som flyet etter rutetabellen står parkert på Schiphol. EU-kommisjonen ble vilt begeistret for forslaget, og ordningen får hjemmel i et EU-direktiv som også vil gjelde for Norge når det innføres innen to uker (Directiv Environment-Aero78B/211, No 357-18/2019z, extra order).

Flatvik opplyser om priser:

-Med vanlig blåkort som koster kr. 600 kan man bytte en flyreise mot to ventesittinger à kr. 50. Med et grønt blåkort à kr. 350,- får man 10 ventesittinger à kr. 50, men ingen flyreiser. Grønt blåkort blir laget i 125 eksemplarer og kan bestilles på tlf. 72440400 tastevalg 2. Hverken vanlig blåkort eller grønt blåkort kan overdras til andre enn den som står som kortets ihendehaver.