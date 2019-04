Nyheter

NVE pekte i fjor ut 43 områder som aktuelle vindkraftområder. Nå er dette snevret inn til 13 områder i hele landet. De grønne områder som ble presentert på dagens kart, er NVEs forslag til områder som bør pekes ut som de mest egnede for ny vindkraftutbygging:

Vest-Finnmark

Namdal (Nordland og Trøndelag)

Grenseområdene mellom Trøndelag og Møre

Indre Sør-Trøndelag

Sunnmøre og Nordfjord

Sunnfjord og Sogn (Sogn og Fjordane)

Nordhordland og Gulen (Sogn og Fjordane og Hordaland)

Sunnhordland og Haugalandet (Hordaland og Rogaland

Vest-Agder og Rogaland

Aust-Agder

Grenseområdene mellom Buskerud, Telemark og Vestfold

Østfold

Nordre Hedmark

Verken Frøya eller dagens Hitra er innenfor disse grønne områdene, mens deler av Snillfjord og det som blir nye Hitra kommune etter 2020, er innenfor det grønne området i vår del av Trøndelag.

Grønne områder er NVEs forslag til områder som bør pekes ut som de mest egnede for ny vindkraftutbygging.

NVE har også laget et kart over såkalt harde eksklusjoner, altså områder der etaten mener det er helt uaktuelt å bygge vindkraft. Nordlige deler av øyrekka utenfor Frøya samt Havmyran på Hitra har av NVE fått status som hardt ekskludert. En rekke andre områder ved Hitra og Frøya har fått statusen myke eksklusjoner.

- Kartet gir et overordnet bilde av områder i Norge som ikke bør pekes ut som de mest egnede områdene for vindkraft ut fra virkninger for noen viktige miljø- og samfunnsinteresser.

- De mørkeblå/svarte arealene i kartet er hardt ekskludert, og dette reflekterer at det i disse områdene bør være uaktuelt å bygge vindkraftverk. De mellomblå/grå arealene er mykt ekskludert. I disse områdene tilsier virkninger for én interesse at arealet ikke bør pekes ut som et av de mest egnede områdene for vindkraft, skriver NVE.

Frøya beregnet som "nok utbygd" med konsesjonen som er gitt

MEN: Områder det er gitt konsesjon til, som f.eks Frøya, er i denne planoversikten regnet inn som "ikke nye". Når NVE definerer Frøya, Hitra og Fosen som mindre egnde områder, skal det forstås som mindre egnet til å få nye utbygginger ut over det som det er gitt konsesjon til.

- På Hitra har man allerede utbygd vindkraft, og på Frøya er det gitt konsesjon. Det er vurdering av at den samlede naturbelastningen blir stor, og at disse områdene er mindre egnet for enda mer utbygging, forklarer Erlend Bjerkestrand, prosjektleder for nasjonal rammeplan for vindkraft til Hitra-Frøya.

Mange hensyn

- I arbeidet med å peke ut disse områdene har både NVE og andre fagmyndigheter gjort omfattende geografiske analyser som bygger på det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget. NVE har lagt stor vekt på de faglige bidragene fra andre myndigheter. Vi mener at både teknisk-økonomiske hensyn og miljø- og samfunnsinteresser er godt ivaretatt i kartet som vi legger fram, skriver NVE i forbindelse med framlegginga.

Områdene berører alle fylker med unntak av Oslo, Akershus, Oppland og Troms. De fleste områdene ligger mellom kyststripa og høyfjellet. De utpekte områdene har et samlet areal på ca. 29 000 kvadratkilometer.

- Til tross for at mange arealer i NordNorge har de beste produksjonsforholdene for vindkraft, foreslår vi å peke ut flest områder i SørNorge. Det kommer av at vi har lagt mye vekt på hensynet til samisk reindrift og begrenset nettkapasitet i Nord-Norge,

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund påpeker at planene ikke må ses på som en utbyggingsplan.

- Dette kartet må ikke leses som om NVE mener at fritt fram for vindkraft i disse områdene, sa Lund på en pressekonferanse i dag der NVEs forslag ble overlevert regjeringa.