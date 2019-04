Politiet ryddet vei for gravemaskina

Nyheter

I halv firetida i dag var politiet på stedet hvor tilførselsveien til Frøya vindkraftverk skal bygges. Dette for å få demonstrantene som var samlet der til å fjerne seg slik at utbygger kom til og fikk parkert den første gravemaskina.

Halvtimen senere har en liten gruppe av demonstrantene fått satt opp et telt vis a vis gravemaskina.

- Vi var flere her da politiet kom. De krevde at vi flytta oss så de fikk satt fra seg gravemaskina. Det gikk fredelig for seg, forteller Ann Sofie Nekstad.

Etter at gravemaskina var plassert og politiet hadde forlatt stedet, satte aksjonistene opp sitt telt like ved maskina.

- Det blir levert en anmeldelse både på Trønderenergi og på Søbstad (entreprenør) for å starte opp anleggsarbeidet. Det er et havørnpar som har begynt å hekke bare 300 meter unna her, forteller Jan-Egil Eilertsen.

Aksjonistene forteller at det planlegges å være folk på stedet både natt og dag.

Lokalavisa møtte tidligere i dag prosjektledelsen fra Trønderenergi Vind.

-Vi skulle egentlig vært der borte, men det lot seg ikke gjøre nå, sa prosjektleder Ragnhild Remmen Bull da aksjonister hindret en gravemaskin.

- Hva skjer nå?

- Vi har anleggstart i dag. Vi kommer til å starte med varsling og skilting. Så blir det neste å etablere ankomstveien. Men det blir ikke gravd noe i dag, sa Remmen Bull.

- Hva hvis det som skal være være avkjørselen blir blokkert framover?

- Vi har fått byggetillatelse, så hvis vi blir hindret i å gjøre vårt arbeid, så må vi søke hjelp.

- Det betyr å kontakte politiet?

- Ja, da må vi kontakte politiet, svarte Remmen Bull.