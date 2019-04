- Skyldes nok ikke vond vilje, men ubetenksomhet og mangel på kunnskap

Nyheter

- Vær forsiktig i hekketida og respekter båndtvangen for hunder som gjelder fra 1. april og varer til 20. august.

Det sier ordfører Ole L. Haugen, og minner fastboende, hytteeiere og andre besøkende på nettopp dette:

- Vær forsiktig i hekketida, og husk at det nå bokstavelig talt er tiden for helt nytt, men sårbart liv. Bruk naturen med forsiktighet, ha respekt for dette, og husk å ha kontroll på hunden din – respekter båndtvangen!

Ordføreren viser til at mange de siste åra har brukt mye tid for å redusere bestanden av mink, kråke og ravn.

- Dette er først og fremst blitt gjort for å redusere skadene som slike arter påfører andre og da adskillig mer sårbare og sjeldne fugler. Nå opplyses det at dette begynner å gi positive resultater, noe jeg tror de aller fleste av oss er svært glade for. Vi er dermed stor takk skyldig til de som oppofrende og frivillig har bidratt og bidrar til at dette er mulig. Men det kommer også inn bekymringsmeldinger som knytter seg til manglende kunnskap om og respekt for båndtvangen for hunder, sier han.

- Det er sikkert grunn til å tro at dette ikke skyldes vond vilje, men mangel på kunnskap og ubetenksomhet. I hekketida, som allerede er i gang for noen arter, så kan en fritt løpende hund forårsake mer skade enn man kanskje tror eller vet. Og særlig kan dette faktisk gjelde for de mange øyer og holmer som vi har. Altså steder der fugl gjerne hekker, men hvor det er lett å tro at her kan ikke en hund gjøre noen skade, selv om den løper fritt. Flere vitner forteller om at dette dessverre skjer, og det resulterer i avbrutt hekking og direkte skader på egg og fugleunger som hundeeier antakelig ikke registrerer, sier Haugen.