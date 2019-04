Slik går det med lokalavisa Hitra-Frøya

Nyheter

Kommentar:

I fjor opplevde Hitra-Frøya Trøndelags prosentvis sterkeste vekst. Også nå når de nye opplagstallene er klare, viser tallene opplagsvekst for Hitra-Frøya. Vi har nå et offisielt godkjent totalt opplag på 4.047. Dette er 135 flere enn ved forrige offisielle opptelling.

Vi leverer noen færre papiraviser enn før, men har god vekst i antall digitale abonnenter, slik at vi er tilbake over 4.000-streken. Også etter at opplagskontrollen fikk disse tallene til godkjenning, har den digitale abonnementsveksten fortsatt. Hitra-Frøya har i skrivende stund 83 flere digitale abonnenter enn ved siste årsskifte.

Se tall for alle trønderske aviser nederst i artikkelen

Det er litt vanskelig å sammenligne årets tall direkte med tidligere år. For beregningsmåtene er endret litt, og nå rapporteres opplagstall to ganger i året for å gi et bedre bilde på hvordan det står til akkurat nå. Men uansett viser alle våre oversikter at lokalavisas abonnements-produkt er i god vekst igjen, og vi står oss godt sammenlignet med andre lokalaviser i fylket.

De offisielle lesertallene, som også er helt ferske, viser at nær 11.000 personer er faste brukere av Hitra-Frøyas kanaler. Vi har 7.400 lesere på papir, 5.600 bruker våre digitale kanaler. 3.500 er daglig på mobilen, som nå er blitt den klart mest brukte digitale kanalen vår.

Svært gledelig, sett i lys av at vi fortsatt står midt i en langvarig og helt nødvendig omlegging til en digital framtid, er at bruken av HF+ skyter fart. HF+ er som kjent produktet der dere abonnenter får artiklene via nettavisa, som oftest før de kommer i papirutgaven. Her leverer vi også ofte tilleggsmateriale som ikke får plass i papirutgaven, som bildeserier og videoer. HF+ har flere ganger denne vinteren satt nye bruks-rekorder.

Alt dette gleder oss og gjør oss takknemlige, fordi det må bety at vi klarer å levere et bedre produkt. Men det styrker også muligheten for fortsatt å kunne lage god journalistikk for øyregionen, det gjør oss i stand til å være på vakt i nyhetsbildet på Hitra og Frøya døgnet rundt; det gjør at noen fortsatt er tilstede og våger å stille de ekstra spørsmålene når det trengs. Og at vi kan ta oss tid til å lage gode medieopplevelser.

Bjørn Lie Rønningen

redaktør

Lokalavisa Hitra-Frøya

Adresseavisen 66915 64241 2 674 Arbeidets Rett 7285 7104 181 Bladet 6814 6849 (35) Fjell-Ljom 2098 2251 (153) Fosna-Folket 6158 5828 330 Frostingen 1665 1658 7 Gaula 1577 1574 3 Gauldalsposten 1568 1514 54 Hitra-Frøya 4047 3912 135 Inderøyningen 1883 1876 7 Innherred 7350 7031 319 Klæbuposten 874 887 (13) Meråkerposten 892 889 3 Namdalsavisa 10467 10468 (1) Opdalingen 1900 1895 5 OPP 2295 2299 (4) Selbyggen 2907 2932 (25) Snåsningen 1489 1478 11 Steinkjer-Avisa 4781 4920 (139) Sør-Trøndelag 6110 5842 268 Søvesten 1030 1007 23 Trønder-Avisa 17849 17840 9 Trønderbladet 3980 3953 27 Ytringen Avis 2260 2277 (17)

Tabellen viser avisas navn, netto opplag i 19/1 mot 18/2 og differansen.

Kilde: Mediebedriftenes Landsforening