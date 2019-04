Aldri har så mange kunne stemme

Nyheter

Klassevenninnene Sara Vikan (16) og Solveig Gjertsen (20) har levert sin stemme for eller mot vindkraft i kommunestyresalen på Frøya. For begge er det første gang de avgir stemme i et valg. De forteller at det har vært en del diskusjoner blant ungdommene om vindkraft.

- Jeg stemte nei, forteller Sara, som hadde bestemt seg for en stund siden at hun skulle bruke stemmeretten hun hadde fått ved at ungdom ned til 16 år får stemme i den lokale folkeavstemminga.

- Jeg hadde ikke tenkt så mye på det, og jeg bestemte meg i dag for at jeg skulle gå og stemme, forteller Solveig, som ikke ønsker å si hva hun stemte.

- Det har vært et jevnt sig med folk her, sier Arthur Gipling, som tar i mot stemmesedlene og stempler dem før de går ned i urna.

- Det har heller aldri vært så mange som har hatt mulighetene til å stemme, sier valgansvarlig Frode Larsen.

I og med at alle ned til 16 år kan stemme, er det 3966 stemmeberettigede i denne folkeavstemminga.

Valglokalene vil være åpne til klokka 18 i kveld, og det er forventet at man skal ha resultatet klart i kveld.