Bilbrann i tunnel

Nyheter

Rundt klokka 18.10 tirsdag kveld, kom det melding om røyk fra en bil inne i Hitratunnelen. Nødetatene rykket ut og tunnelen ble stengt. Da brannvesenet kom til stedet kunne de melde om sort røyk og åpne flammer på stedet.

Politiet forteller klokka 18.25 at bilen står omtrent 200 meter inne i tunnelen fra Hitrasiden og at vegen fortsatt er sperret.

Ti minutter senere opplyser politiet at at brannvesenet har slukket bilbrannen. Føreren er tatt ut av tunnelen sammen med mannskap fra brannvesenet. Klokka 18.48 opplyser politiet at bilen er tatt ut av tunnelen som nå har blitt åpnet for normal trafikk igjen.

I følge politiet er det toppakningen på bilen som hadde røket.