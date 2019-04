For første gang holder NAF et slikt kurs i øyregionen

Nyheter

NAF (Norges Automobil-Forbund) inviterer seniorer i øyregionen til trafikkurs denne uka. Kurset går over to kvelder, tirsdag 2.april og torsdag 4.april, og holdes ved Dolmsundet hotell.

- NAF arrangerer senior-trafikkurs over hele landet og disse kursene har blitt veldig godt mottatt. Vi i NAF Sør-Trøndelag har hatt veldig suksess med senior-trafikkursene vi har arrangert i Trondheim tidligere og nå ønsker vi å få til flere medlemstilbud i distriktene. Derfor har vi nå valgt å arrangere senior-trafikkurs for første gang i øyregionen, forteller styreleder for NAF sin avdeling i Sør-Trøndelag, Jan Olav Haarsaker.

De som er NAF-medlemmer får en redusert kurs-pris, men kurset er også for ikke-medlemmer.

Ulykkesrisikoen øker med alderen

NAF skriver på sin hjemmeside i forbindelse med senior-trafikkursene at ulykkesrisikoen øker med alderen. Mange av ulykkene kunne vært unngått hvis flere hadde tatt på alvor at alderen faktisk setter sine spor for synet og kroppen, og tatt hensyn til dette.

- Målet med kurset er flest mulig trygge sjåfører på veiene så uhell og ulykker unngås. Er du en eldre bilfører som føler deg usikker i trafikken, meld deg på å få en oppfriskning av det vi mener er viktig at du vet.

I løpet av kurset blir det en gjennomgang av trafikkregler, kanskje har det også dukket opp nye regler som en del er usikre på. Det blir også en gjennomgang av funksjonene i nye biler som de som har kjørt i noen år kanskje ikke er helt oppdatert på.

- Det kan for eksempel være funksjoner som anti-spin og anti-skrens, hva de ulike varsellampene i bilen gir beskjed om og hvordan automatiske eller adaptive lys fungerer.

På kurskveld to har NAF med seg en representant fra en lokal kjøreskole som kan besvare spørsmål som dukker opp underveis. Kursdeltakerne får også tilbud om ei bok som er tilpasset eldre bilførere.

- Sjåfører opp i årene blir gjerne mer usikker når de ikke lenger kjører så ofte og dessuten forandrer trafikken seg. Vi ønsker at eldre skal få oppdatert seg.

Det blir kun teori disse to kveldene. I etterkant kurset får de tilbud om kjøretime med trafikklærer til redusert pris om det er noe de spesielt føler seg utrygge på, sier Haarsaker. Han legger til at de fleste synes kurskveldene er sosiale og trivelige, gamle kjente treffes igjen og flere drar i lag.

Mandag formiddag sier han at det fortsatt er mulig å melde seg på kurset.

- Vi hadde bra påmelding etter at vi annonserte kurset i forrige uke, men vi kan fortsatt ta i mot flere deltakere om det er noen som ønsker å melde seg på i siste liten.