Gustav Witzøe: Det er galskap

Nyheter

- Det er en parodi. Det er galskap, sier Gustav Witzøe, som har stoppet opp på veien for å komme med noen støttende ord til aksjonistene som sitter ved den parkerte gravemaskina der avkjørselen til Frøya vindkraftverk skal bygges.

Frøyas rikeste og mektigste mann har alltid vært mot vindkraftutbygginga, uten at han åpent har brukt sin innflytelse til å påvirke saken. Men nå stopper han opp for å si sin mening om det som skjer.

- Å hva mener de med å komme og plassere den gravemaskina her dagen før det skal være folkeavstemming? Det er provoserende!

Witzøe forteller om at Salmar en gang søkte om en oppdrettkonsesjon i et område med et hekkende ørnepar.

- Den saken ble utsatt av hensyn til det hekkende paret. Det gikk to år før vi fikk den konsesjonen. Og slik jeg forstår det så er det et hekkende havørnpar rett her oppe, i traseen de tenker å bygge, sier han, og gir tommelen opp til de som sitter ved gravemaskina før han kjører videre.

Det er en gruppe på fem aksjonister som nå sitter foran gravemaskina.

- Vi sitter ikke her for å hindre de med gravemaskinene, men for å passe på ørna, sier Pia Kjørsvik.

Etter at det ble oppdaget et havørnreir med tre egg i traseen til det som skal bli tilførselsveien til vindkraftverket, har vindkraftmotsanderne fått styrket tro på at arbeidet kan stoppet.

- Havørnen er freda, og det er helt klart at de ikke kan starte opp arbeidet. De har ikke lov til det etter naturmangfoldsloven, sier Lene Skarsvåg.

- Selv vi som sitter her forholder oss i ro, for ikke å forstyrre unødvendig, sier Astrid Reppe.