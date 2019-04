Høy, men også spent stemning i nei-leiren i kveld

Nyheter

Aksjonsgruppa “Nei til vindkraft på Frøya» har i kveld samlet seg til valgvalke på Hotell Frøya i påvente folkeavstemningsresultatet senere i kveld. Knappe to timer tidligere offentliggjorde Frøya kommune forhåndsstemmene, som viser at et overveldende flertall har stemt nei til vindkraft på Frøya: 1031 nei mot 217 som stemte ja.