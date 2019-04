Motstanden mot vindkraftutbygging blir lagt merke til

Nyheter

Debatten på NRK1 skal i kveld, tirsdag, handle om vindmøller. Det ryktes at NRK har vært på Frøya og filmet i dag, hvor det foregår en lokal folkeavstemning om vindkraftverk på Frøya. Det er forventet at resultatet fra folkeavstemningen blir offentliggjort i løpet av kvelden. I går markerte Trønderenergi Vind starten på vindkraftutbyggingen på Frøya. Det førte til at aksjonister fra Nei til vindkraftverk på Frøya tok oppstilling og blokkerte den fysiske anleggstarten.

Starter vindkraftutbyggingen i dag Men aksjonistene hadde tatt plass før utbyggerne, og hindret gravemaskin å bli satt av.

”3000 vindturbiner spredt over hele landet, som kan lage ¼ av strømmen Norge trenger. Men er planen å bruke strømmen selv? Slettes ikke, det aller meste skal ut av landet. Hva sitter Norge igjen med da? Ødelagt natur og litt bedre klimasamvittighet? #nrkdebatt NRK 1 kl 21.30, skriver programleder Fredrik Solvang via Twitter i ettermiddag.