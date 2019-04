Trønderenergi kjører videre tross hekkende havørn

Nyheter

- Vi har konsultert med NVE, og fått en bekreftelse på at problematikken rundt hekkende havørn er avklart i konseksjonsvedtaket. Det er forutsatt at hekkelokaliteter kan bli forlatt. Det er en konsekvens som er vurdert av myndighetene, men som har gitt konsesjon til tross for denne negative konsekvensen, sier Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi.

- Så det betyr at dere kjører på med å bygge veien til tross for det hekkende ørneparet?

- Ja, anleggsarbeidet fortsetter. Nå skal vi ikke over det konkrete reiret. Men det kan fort dukke opp flere reir. Men ut fra konsesjonen er det ikke til hinder for at vi kan fortsette anleggsarbeidet, svarer Eidem.

Formuleringene utbygger støtter seg til er fra Olje- og energidepartementets klagebehandling i forbindelse med konsesjonssøknaden.

I OEDs klagevedtak står det følgende:

«Departementet finner at Frøya vindkraftverk kan gi noe tap og fortregning av havørn, men at dette ikke vil medføre betydelige virkninger for den lokale og regionale bestandsutviklingen for havørn, jfr naturmangfoldloven §5.»

Departementets konklusjon:

«Departementet er av den oppfatning at potensielle skader for fuglearter ved Frøya vindkraftverk isolert sett ikke er så store at de er til hinder for gjennomføring av tiltaket.»

Politiet ryddet vei for gravemaskina Aksjonistenes telt og utbyggernes gravemaskin står side og side

Starter vindkraftutbyggingen i dag Men aksjonistene hadde tatt plass før utbyggerne, og hindret gravemaskin å bli satt av.

Bestrider at de har lov

Ola Vie fra aksjonsgruppa mot vindkraft sier det er en nedslående tolkning utbyggerne har lagt seg på.

- Jeg bestrider at det som står gir dem tillatelse til å trosse naturmangfoldsloven på den måten. Den sier at de skal ta hensyn, og det er da noen grenser her. At de fritt skal få fortsette framover når de vet hva de ødelegger, er uakseptabelt, sier Ola Vie.

Han sier at aksjonsgruppa nå må følge med og dokumentere det som gjøres framover.

- Så får vi vist hvordan de gjennomfører det grønne skiftet gjennom å ødelegge biologisk mangfold.

- Så det blir ikke aktuelt å legge seg foran gravemaskinene for å stoppe dem?

- Det er nok flere her som er villige til det, etter denne siste beskjeden. Det får være opp til den enkelte. Aksjonsgruppa skal i alle fall sørge for å følge med og dokumentere hvordan de går fram, sier Ola Vie.