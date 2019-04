- Vi har fått det beviset på et nei som vi har venta på

Nyheter

- 78 prosent nei i folkeavstemminga vil ha betydning for vår reise videre.

Det sier ordfører Bert Flåmo (Ap) etter at frøyværingene i dag har sagt klart nei til vindkraft. Nesten 8 av 10 av de som avla stemme, har sagt nei. Valgdeltakelsen var på 48 prosent.

Berit Flåmo sier til lokalavisa Hitra-Frøya at resultatet er som ventet. Selv om også hun er skuffet over valgdeltakelsen, snakker hun også om det veldige engasjementet for saken, spesielt fra nei-siden, og den store oppmerksomheten Frøyas vindkamp har fått også nasjonalt. Nå skal hun gi avstemmingsresultatet videre til utbygger TrønderEnergi.

- TrønderEnergi har gitt tydelig uttrykk for at avstemmingsresultatet ikke betyr noe for deres beslutning om å bygge, men det blir å sende dem resualtet uansett, sier Flåmo, som tidligere i dag ikke ønsket å gi uttrykk for hva hun selv stemte.

- Jeg har i kveld fått forespørsel fra SV om vi kan holde ekstraordinært kommunestyremøte etter avstemminga. Om noen ønsker det, så gjør vi det. Det kan bli til uka, sier Flåmo.

Til NRK Midt-Nytt senere i kveld sier ordføreren at:

- Folket har talt. Vi skal lytte til folket.

- Formannskapset har i kveld diskutert at vi skal jobbe videre med en med klagesak på MTA-en (miljø-, anleggs- og transportplanen) og en høringsuttalse til disp.saken med frist 7.april. Det har i kveld også vært tema hva gjør vi med den. Så folkeavstemminga med 78 prosent vil ha betydning for vår reise videre, sier Flåmo til statskanalen.

Folkeaksjonens Hans Anton Grønskag er også svært fornøyd med resultatet.

- Vi har fått det flertallet, det beviset på et nei, som vi har venta på. Det skal vi bruke til å følge opp videre. Vi ønsker at naturmangfoldsloven skal seire over energiloven,og at forvaltningloven og bygnignsloven også skal gjelde innenfor dette. vo gobygnignslov skal jgelde inneofr dette, Så vi følger nå opp videre overfor departemente i denne saken.