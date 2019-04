Nyheter

Et femtitall vindkraft-demonstranter har utover dagen samlet seg ved utbyggingsområdet i Skarsvågen for å vente på anleggsmaskiner fra TrønderEnergi.

Litt over klokka 15 i ettermiddag kommer det melding til vindkraft-demonstrasjonene om at boregiggen til TrønderEnergi likevel ikke skal ankomme området i dag. Meldinger sier at riggen i stedet er satt av på KN Entreprenør sitt område på Melkstaden ved Sistranda. Denne meldinga mottas med stor jubel blant demonstrantene. Arne Hansen fra Norges Miljøvernforbund sier de tolker dette som en seier, forutsatt at opplysninga er riktig.

- Dette er en seier, vi har vunnet første dag. Sånn vil dette være, man må vinne dag for dag, sier Hansen. Det samme mener Hans Anton Grønskag i "Nei til vindkraftverk på Frøya" (se lenger ned i saken)

Lokalavisa har nå fått bekreftet at det er satt av en borerigg på Melkstaden og at mannskaper fra TrønderEnergi er på stedet.

Fyllte plassen med paller

I hele dag har vindkraft-demonstranter vært ved Skarsvågen i påvente av at vindkraft-utbygger TrønderEnergi skal komme med mer anleggsutstyr. Et femtitalls demontranter er nå i ettermiddag på plass i Skarsvågen. Tidligere i dag sa kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i TrønderEnergi til Hitra-Frøya at de planlegger å komme med mer aktivitet i løpet av dagen i dag og resten av uka.

Ryktene tilsa at et vogntog med en borerigg skulle ankomme Skarsvågen ved 14:30-tida. I minuttene, har vindkraft-motstanderne fylt veikanten med et stort lass av trepaller. En stor lastebil kom kjørende sørfra, bakdørene ble åpnet og mange demonstranter bidro til å løfte ut pallene og legge dem i veigrøfta. Antakelig der hvor TrønderEnergi har planlagt å plassere ut sin neste anleggsmaskin.

Arne Hansen fra Norges Miljøvernforbund er også ankommet Frøya for å hjelpe Frøyas vindkraft-mostandere med å organisere motstanden. Han forteller til lokalavisa at det er gitt instrukser om hvordan en slik aksjon kan best organiseres.

- Vi skal forstyrre det som skjer mest mulig, men ikke fysisk legge oss foran maskiner, sier Hansen til lokalavisa.

Hansen sier at Miljøvernforbundet også vil erfare fra denne aksjonen og bruke dette som en slags oppskrift på hvordan framtidige vindkraft-aksjoner andre steder i landet skal gjennomføres.

Kjemper fram til søndag kl. 14:33

Hans Anton Grønskag i "Nei til vindkraftverk på Frøya" er enig i Hansens beskrivelser om seier.

- Javisst er dette seier, vi har vunnet første dag. I morgen må vi mobilisere enda flere folk, for da kommer trøkket, sier Grønskag til lokalavisa. Grønskag sier han er optimist med tanke på å klare å opprettholde et stort antall aksjonister gjennom hele uka.

- Vi skal klare dette gjennom hele uka, helt fram til søndag klokka 14.33. Akkurat på det tidspunktet går dispensasjonen ut, mener Grønskag. Han henviser til utbyggers dispensasjonsvedtak, som vindkraftmotstanderne hevder går ut på dette tidspunktet, tre år etter at det er gitt. Motstanderne mener at dersom ikke utbygger får spaden i jorda innen den tid, gjelder ikke tillatelsen lenger.