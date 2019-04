- Etablering av ny bedrift er ofte en jungel av informasjon

Nyheter

Hitra kommune har tidligere hatt avtale med Trøndersk Kystkompetanse(TKK) om førstelinjetjeneste og etablererhjelp for folk som ønsker å starte ny bedrift.

Men etter at selskapet ble fusjonert inn i Blått Kompetansesenter, og Hitra kommune ikke ville være med på fusjonen, er denne avtalen gått ut. Kommunens rådgiver for næring og Hitra Næringsforening har overtatt tjenesten, men rådmannen mener de ikke har kapasitet til å gjøre det på en god måte.

Nå ønsker kommunen å samarbeide med Næringshagen i Orkdalsregionen om den samme tjenesten, som de også samarbeider med Agdenes, Snillfjord, Skaun og Meldal om.

- Etablering av ny virksomhet er ofte en jungel av informasjon som man må sette seg inn i. I denne fasen er det viktig å ha gode støttespillere som bidrar til å lose gjennom det som er helt avgjørende for å starte bedriften, samt svare på spørsmål som dukker opp. Tre viktige tjenester i denne perioden er førstelinjetjeneste, etablereropplæring og etablererkurs, skriver rådgiver for næring, Synnøve Aukan i sitt saksfremlegg for formannskapet.

Det koster 50.000 i årlig avgift å være med, men rådmannen regner med en totalkostnad på rundt 100.000 kroner i året inkludert reisekostnader. Til sammenligning var avgiften til TKK 300.000 kroner i året.

Rådmannen mener det bør være en kort oppsigelsesfrist, på grunn av at rådmannen forventer at det senere kan bli aktuelt å bli med i et fylkeskommunalt forum for næringsutvikling, som det jobbes for å få til.

Saken behandles i formannskapet i dag(tirsdag).