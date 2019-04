Fyller aksjonsplassen med paller

Nyheter

I minuttene før den neste anleggsmaskina fra TrønderEnergi er ventet å ankomme Skarsvågen og området for vindkraftutbygginga, har vindkraft-motstanderne fylt veikanten med et stort lass av trepaller. En stor lastebil kom kjørende sørfra, bakdørene ble åpnet og mange demonstranter bidro til å løfte ut pallene og legge dem i veigrøfta. Antakelig der hvor TrønderEnergi har planlagt å plassere ut sin neste anleggsmaskin.

Et femtitalls demontranter er nå på plass i Skarsvågen. Tidligere i dag sa kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i TrønderEnergi til Hitra-Frøya at de planlegger å komme med mer aktivitet i løpet av dagen i dag og resten av uka. Ryktene på området sier nå ved 14:30-tida at et vogntog med en borerigg er på vei mot stedet.

Arne Hansen fra Norges Miljøvernforbund er også ankommet Frøya for å hjelpe Frøyas vindkraft-mostandere med å organisere motstanden. Han forteller til lokalavisa at det er gitt instrukser om hvordan en slik aksjon kan best organiseres.

- Vi skal forstyrre det som skjer mest mulig, men ikke fysisk legge oss foran maskiner, sier Hansen til lokalavisa.

Hansen sier at Miljøvernforbundet også vil erfare fra denne aksjonen og bruke dette som en slags oppskrift på hvordan framtidige vindkraft-aksjoner andre steder i landet skal gjennomføres.