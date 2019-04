Gunvald (76) har kjempet i 17 år. I dag er han ulydighets-aksjonist

Nyheter

Det er gått 17 år siden Gunvald Solbakken (nå 76 år) tok initiativ til den første vindkraft-motstandsgruppa på Frøya. Motstandsgruppa Perikum ble dannet hjemme i størhuset (ildhuset) på gården på Kverva en vinterdag i 2002. I dag er 76-åringen på barrkiadene på nytt for å kjempe mot vindkraft-utbygginga. Lokalavisa møter ham i Skarsvågen, hvor et 50-tall demonstranter i dag har vært på plass for å forsøke å hindre utbygger TrønderEnergi i å få sette spaden i jorda.