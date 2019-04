Kommunelegen råder alle til å ta vaksine mot meslinger

Nyheter

Kommuneoverlege Ingrid Kristiansen i Frøya råder alle som ikke er vaksinert før og ikke har gjennomgått meslinger, om å la seg vaksinere.

- Med tanke på at det er påvist meslinger i Oslo-området, ønsker vi å benytte anledningen til å minne om at alle som ikke er vaksinert før og ikke har gjennomgått meslinger anbefales vaksinasjon, sier kommuneoverlege Ingrid Kristiansen.

Meslinger er den mest smittsomme og mest alvorlige av barnesykdommene. Før vaksinen ble tatt i bruk i 1969 opptrådte store meslingepidemier omtrent hvert tredje år. Nylig er det påvist enkelt-tilfeller av meslinger på Østlandsområdet, noe som har ført til at folk som kan ha vært i nærheten av de smittede, er blitt bedt om å ta kontakt med helsevesenet.

- De som er født i Norge før 1960 har så høy sannsynlighet for å ha gjennomgått meslinger at MMR-vaksine vanligvis ikke er nødvendig, sier kommuneoverlegen.

På verdensbasis er meslinger fremdeles en betydelig dødsårsak for barn. I Europa har det de siste årene vært mange utbrudd av meslinger, særlig i befolkningsgrupper som av ulike grunner har lav vaksinasjonsdekning. Flest tilfeller i 2017 ble meldt fra Romania, Italia, Hellas og Tyskland.

– Alle som ikke er vaksinert før eller ikke har gjennomgått sykdommene, spesielt innflyttere fra land med lav vaksinasjonsdekning, helsepersonell og barnehagepersonell bør ta vaksinen, sier Kristiansen.

Generelle anbefalinger om MMR-vaksine Disse trenger ikke MMR-vaksine:

Født i 1970 eller senere: De som vet at de har fulgt det norske barnevaksinasjonsprogrammet skal ha fått tilbud om meslingvaksine, og det er ikke nødvendig med flere doser.

Født fra og med 1960 til og med 1969: De aller fleste har hatt meslinger, men etter at meslingvaksinen ble innført sank forekomsten av sykdommen. Dette gjør at noen mangler beskyttelse mot meslinger fordi de hverken har fått vaksine eller har gjennomgått sykdommen. Ved tvil anbefales derfor å ta én dose MMR-vaksine.

Født før 1960: Sannsynligheten for å ha gjennomgått meslinger er så høy at MMR-vaksine ikke anses som nødvendig.

Unntak:

Personer født i 1970 eller senere anbefales én dose MMR-vaksine i følgende tilfeller:

Dersom de ikke vet om de har fulgt barnevaksinasjonsprogrammet og dermed fått meslingvaksine/MMR-vaksine, eller dersom de ikke vet om de har gjennomgått de aktuelle sykdommene. De fleste oppnår da langvarig beskyttelse.

Du kan sjekke vaksinasjonsstatus for deg selv og egne barn under 16 år på Mine vaksiner (helsenorge.no).

- I tillegg er det en viktig faktor at vi som samfunnsborgere tar ansvar for de som av forskjellige årsaker ikke kan vaksineres. Når de aller fleste i befolkningen er vaksinert mot en sykdom, blir det få personer igjen som er mottagelige for smitte. Ved at de aller fleste i befolkningen er vaksinert mot en sykdom, er de også med på å beskytte de minste barna som er for unge til å få vaksine, og personer med spesielle sykdommer som gjør at de ikke kan vaksineres, sier hun.

- Vi ber om at de som ønsker vaksine kontakter Frøya legekontor for bestilling av time. Barn og unge t.o.m. 20 år kan kontakte Frøya helsestasjon telefon 72 46 33 30 for bestilling av time til vaksinasjon. Barn og unge som ikke har fått to doser, anbefales også å kontakte helsestasjonen. Alle aldersgrupper får mottar vaksinen gratis, sier legen.

Kristiansen forklarer at vaksinasjon med en dose gir ca. 95 prosent beskyttelse.

- Det gis to doser for å øke effekt på de 5 prosent som ikke responderer på første dose. Beskyttelsen varer sannsynligvis livet ut. Det er ikke farlig å ta flere doser, dersom man er usikker på om man har fått 1 eller 2 doser.