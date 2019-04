Politiet på stedet for å få oversikt over situasjonen

Nyheter

En politipatrulje fra Orkdal lensmannskontor har i dag (onsdag) morgen vært i Skarsvågen for å lodde stemninga blant vindkraft-aksjonistene. Mandag startet TrønderEnergi utplassering av en gravemaskin, et arbeid som aksjonistene hindret slik at politiet måtte bistå. Vindkraft-utbyggers gravemaskin og vindkraft-mostandernes telt har siden stått side om side.