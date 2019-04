Skal rocke i en tid hvor rock er forbudt

Nyheter

Øvingsinnspurten til årets musikal, "We will rock you" på Guri Kunna videregående skole er godt i gang, når lokalavisa onsdag ettermiddag er innom storsalen i Frøya kultur-og kompetansesenter.

Kun to dager før premieren ser det ut som de har det meste under kontroll, selv om det må noe ekstra terping til de lange og innviklede replikkene.

Pugging fram til premieren

- Det er nå alt begynner å komme på plass og vi endelig ser helheten, sier hovedrolleinnehaverne Selma Aune, Brage Lervåg, Andreas Fredagsvik og Andzelika Andruskaite i en av pausene.

Alle fire har vært med i skolemusikalene til videregående før, og sier det er ekstra mange replikker å lære seg denne gang.

- Nå har vi fått streng beskjed om at vi ikke får ha med oss manus på scenen lenger, så det er bare å fortsette å pugge fram til premieren, men det skal gå helt bra, forsikrer de.

Queen-låter

Det er til sammen 35 videregående-elever fra både skolested Frøya og skolested Hitra som deltar i årets musikal på Frøya.

- Det er veldig bra at så mange viser entusiasme og vil være med på musikalen, tilføyer Selma.

- Det er hardt arbeid, men vi har det veldig sosialt og gøy i lag.

Musikalen «We will rock you» er basert på Queens velkjente låter som « Bohemian Rhapsody», «Another one bites the dust» og «Who wants to live for ever». Elevene forklarer at handlingen i «We will rock you» er lagt 300 år fram i tid hvor det gigantiske konsernet Global soft kun tillater at deres digital-produserte popmusikk blir spilt.

- Rock og instrumenter er stengt forbudt, men så er det noen bohemer som ønsker å få tilbake den originale musikken og såkalte drømmere som kan lede dem dit. Det er der Brages rolle «Galileo» kommer inn i bildetekst uten å røpe for mye, smiler Andzelika.

Tre forestillinger

Det blir tre forestillinger med skolemusikalen «We will rock you» i år. Første forestilling er fredag 2.april, andre forestilling lørdag 3.april og siste forestilling søndag 4.april.

- Det har vært veldig godt billettsalg til premieren på fredag, og det bruker vanligvis å være ganske fullt under alle oppsetningene våre. I år har vi en mindre forestilling enn i fjor, så det lønner seg nok å bestille seg billetter i god tid, er ungdommenes oppfordring.

Musikal-takeover

Det kommer via Lokalavisas Instagramkonto «hitrafroya» til å bli en såkalt takeover i morgen, hvor musikal-gjengen deler bilder og videoklipp «behind the scenes» med våre følgere.