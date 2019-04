TrønderEnergi: Havørn-eggene er døde

Nyheter

Eggene i havørn-reiret ved utbyggingsområdet for vindkraft er døde. Det forteller kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem hos utbygger TrønderEnergi til lokalavisa Hitra-Frøya nå onsdag.

Dette havørn-reiret ble plutselig midt i vindkraft-utbyggingas fokus da det nylig ble oppdaget. I går sa TrønderEnergi til Hitra-Frøya at konsesjonen ga dem myndighetenes tillatelse til å fortsette utbygginga, til tross for reiret hos den vernede fuglearten. Eidem forteller i dag at det tirsdag ble foretatt en befaring i reiret.

- Vi tok kontakt med Nord Universitet, som har bistått bistått med forundersøkelser i miljøplanen, for å få verifisert reiret og hjelpe oss med å vurdere om det er noen rimelige hensyn vi kunne ta. Nord har brukt en lokal fagmann på Frøya, sammen med den personen som identifiserte reiret første gang. De var ute og kikket på reiret i går og konkluderte med at eggene er døde og hekkinga dermed mislykket.

- Hva tenker dere i TrønderEnergi nå om dette?

- Vi skal ikke spekulere noe i årsakene til at det er blitt sånn. Det kan ha vært på grunn av aktivitet i området, men også andre årsaker.

- Så dere vet ikke hvorfor eggene er døde?

- Nei. Vi har konsultert med fagperson på det også, og som sagt: Det kan være på grunn av aktivtet i området, men også andre ting. Det er umulig å fastslå sikkert.

I går sa Eidem til lokalavisa at hekkelokaliteter kan bli forlatt, er en negativ konsekvens som er forutsatt da utbyggingskonsesjonen ble gitt av myndighetene.

- Vi har konsultert med NVE, og fått en bekreftelse på at problematikken rundt hekkende havørn er avklart i konseksjonsvedtaket. Det er forutsatt at hekkelokaliteter kan bli forlatt. Det er en konsekvens som er vurdert av myndighetene, men som har gitt konsesjon til tross for denne negative konsekvensen, sa Eidem, kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi.

Ola Vie fra aksjonsgruppa mot vindkraft svarte at det er en nedslående tolkning utbyggerne har lagt seg på.

- Jeg bestrider at det som står gir dem tillatelse til å trosse naturmangfoldsloven på den måten. Den sier at de skal ta hensyn, og det er da noen grenser her. At de fritt skal få fortsette framover når de vet hva de ødelegger, er uakseptabelt, sa Ola Vie.