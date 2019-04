Vil selge hele boligområdet til to utbyggere

Nyheter

Litjslokheia boligfelt er ferdig opparbeidet av Hitra kommune, og klart til bygging. Boligfeltet er delt inn i to lavblokktomter, et område for konsentrert småhusbebyggelse, og et områder for eneboligtomter.

Tirsdag vedtok formannskapet at lavblokktomtene og området for konsentrert småhusbebyggelse skal selges samlet til et utbyggingsselskap, til en pris av 20.210.000 kroner. Området for eneboligtomter selges samlet til én utbygger for 2.050.000 kroner.

Det skal legges vekt på helhetlig og estetisk god utnyttelse i valget av utbygger.

20 prosent av boligenhetene skal tilrettelegges for utleie.

Overskuddet fra tomtesalgene skal gå til å betale ned kommunens gjeld.