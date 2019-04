Godkjenner utbygging av 30 nye boenheter i Fillan, men flere er skeptiske

Nyheter

3 de Arkitekter har på vegne av Kama eiendom søkt om byggetillatelse til 30 boenheter på Kjerkneset i Fillan. Samme tiltakshaver fikk i fjor godkjent endring i reguleringsplanen for Fillan sentrum, slik at det åpnes for hele 30 boenheter i dette området.