Startet kolonnekjøring etter tunnelstenging

Veitrafikksentralen meldte ved halv fem-tida torsdag at Hitratunnelen er midlertidig stengt på grunn av et vogntog som står i veibanen. Hitratunnelen ble stengt rundt klokken 16.30 etter at et vogntog ble stående fast. Det dannet seg lange køer på begge sider av tunnelen.

Oppdatert: 18.20:

Politiet har startet kjøring med ledebil for å slippe gjennom trafikk i Hitratunnelen.

I følge veitrafikksentralen er vogntoget fremdeles under berging.

- Jeg har forstått det slik at bremsene har låst seg, så det er ikke bare å trekke det ut av tunnelen. Det er derfor vanskelig å si når de blir ferdige, forteller trafikkoparetøren ved veitrafikksentralen.

Klokken 17.45 forteller veitrafikksentralen til lokalavisa at det pågår berging av vogntoget.

- Politi og bergingsbil er på stedet nå, og det pågår berging. Så jeg håper at det ikke vil ta så lang tid før tunnelen åpner igjen, forteller trafikkoperatøren ved veitrafikksentralen.

- Vogntoget var på vei oppover i tunnelen mot Hitra, og fikk problemer med bremsene rundt 150 meter fra åpningen,

- Fikk det problemer med bremsene i oppoverbakke?

- Ja, det er det vi har fått opplyst, men jeg kjenner ikke detaljene rundt hva det skyldes.