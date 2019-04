Vi deler skuespillernes egne bilder og videoklipp

Nyheter

Det nærmer seg premieren på årets skolemusikal ved Guri Kunna vgs. Det er dagen før dagen og det blir blant annet første gjennomkjøring av "We will rock you" med kostymer, forteller en av skuespillerne, Andzelika Andruskaite.

Sammen med Helle Glørstad og Alexandra Lilja Flaahammer vil hun sørger for at lokalavisas følgere får et innblikk i hvordan det er å være del av musikalen på Frøya.

De tre er i gang med å dele bilder og videoklipp jevnlig via Instagram-kontoen vår: hitrafroya.

Disse publiseres som en historie. Det vil si at bildene forsvinner i løpet av 24 timer så det gjelder å ikke vente for lenge med å sjekke ut innholdet. Det er også mulig å se bildene via Hitra-Frøyas Facebookside.