Ber ordføreren om unnskyldning: - Personhets er totalt uakseptabelt

- Det har kommet oss for øret at ordfører Berit Flåmo har opplevd å bli hetset i forbindelse med vindkraftsaken. Det skal blant annet være snakk om en telefon som har gått langt over streken for hva vi kan akseptere før vi må reagere, sier Eskil Sandvik til lokalavisa Hitra-Frøya fredag kveld.

Eskil Sandvik som er leder for aksjonsgruppa "Nei til vindkraft på Frøya" har selv vært i kontakt med Flåmo.

- Personhets er totalt uakseptabelt. Det er hardt å stå i det og bli hetset på det viset som Berit har blitt, det er vi lei oss for og vi har sagt unnskyld til Berit på vegne av aksjonsgruppa sitt styre. Nå vil vi be folk om å skjerpe seg. Vi skal tross alt leve sammen etter at denne galskapen er over også, sier Sandvik.

Han tilføyer at de vil vurdere å bortvise folk fra aksjonsgruppa om de driver med personhets.

- Det skader oss mer enn det gagner oss. Vi vil Berit alt godt og håper hun får ei god helg.