Denne forestillinga vil rocke deg!

Denne helga er det duket for "We will rock you" i Frøya kulturhus - den tyvende skolemusikalen i regi Frøya vgs./Guri Kunna vgs. Når forestillinga starter befinner vi oss i år 2307. Global Soft Corporation styrer verden hvor all musikk foruten deres egne produserte låter er forbudt. De styrer også hva folk skal tenke. Alle ser ut til å ha blitt hjernevasket, men ikke Galileo Figaro spilt av Brage Lervåg som vil lage sin egen musikk. Han møter likesinnende Scaramouche spilt av Selma Aune, og sammen må de bekjempe Killer Queen og Global Soft for å få rocken tilbake.