Politiet og utbygger har forlatt stedet i denne omgang

Nyheter

hitra-frøya.no følger vindkraftsaken. Saken oppdateres fortløpende, se nedover i teksten

klokka 12:00:

Politiet er nå på plass ved vindkraft-demonstrasjonen i Skarsvågen. - Vi har i oppgave å få personer som har privatbiler parkert her til å fjerne bilene sine, slik at entreprenøren kan gjøre sitt arbeid, sier innsatsleder Odd Håkon Bach i politiet til lokalavisa Hitra-Frøya.

Demonstrantene har trukket ut i marka og ikke vist tegn til å ville snakke med politiet. Politiet har brukt megafon for å rope ut budskapet.

- Vi gir personer pålegg om å fjerne sine kjøretøy og hindringer som er lagt på stedet. Dette for at entreprenør kan starte sin lovlige virksomhet, roper politiet til aksjonistene.

To lastebiler med grus har også ankommet stedet. Dette er grus som skal brukes i anleggsstarten. Lastebilene har foreløpig ikke kunnet losse.

Veien er nå sperret på grunn av lastebilene og de parkerte privatbilene, og det har dannet seg køer i området.

Oppdatert kl. 12:30: Lastebilene er skysset videre da privatbilene fortsatt ikke er flyttet.

Også TrønderEnergis byggeledelse er nå på stedet. Men prosjektleder Ragnhild Remmen Bull vil ikke kommentere situasjonen overfor lokalavisa.

Oppdatert kl. 12:50:

Innsatsstyrken fra politiet kommer til å trekke seg tilbake.

- Vår oppgave er det trafikale og ro og orden. I og med at vi ikke oppnår kontakt med de som har bilene, så avslutter vi. Det har ikke vært konfrontasjoner som vi må holde orden på, sier Bach til Hitra-Frøya.

Også lastebilene og TrønderEnergis folk forlater nå området sammen med innsatsstyrken fra politiet.

- Det blir opp til strategisk nivå (i politiet) hva som vil skje senere, sier Bach.

Adresseavisen har snakket med politimester Nils Kristian Moe om politiets rolle videre:

- Vi har gitt klar beskjed om at de må forlate stedet og ta med seg gjenstander og biler. Det forventer vi at de skal forholde seg til, sier Moe til Adresseavisen

Han viser til at politiet er satt til å være et virkemiddel for at demokratiske fattede vedtak skal kunne gjennomføres, samt å bidra til at lovlig virksomhet kan gjennomføres.

- Samtidig vil vi ikke spisse situasjonen mer enn nødvendig opp mot innbyggerne på Frøya. Men strategi kan jeg ikke uttale meg om, sier Moe.

- Bota skal jeg ramme inn og henge opp på hytta Som pressefotograf har Kjell A Olsen dekket mange aksjoner opp gjennom tida. Dette er den første han deltar i.

Oppdatert kl. 13:10:

Aksjonistene jubler når den første politibilen forlater området.

Før innsatsleder Odd Håkon Bach dro, snakket han med de to nærmeste "turgåerne" Per Ole Sandvik og Rune Myrseth:

- Du får hilse folket oppå der om at vi ikke er den store stygge ulven, sier Bach.

Oppdatert kl. 14:00

Lokalavisa har vært i kontakt med kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i TrønderEnergi med spørsmål om hva som nå skjer framover.

- Vi kommer fortløpennde til å vuderer løpende framdrift. Det som skal skje, skal skje på en ansvarlig måte.

- Betyr det at dere vurderer å prøve å få til anleggsarbeid nå i helga?

- Det jeg kan svare er at vi fortløpende vurderer løpende framdrift, svarer Eidem.

hitra-frøya.no oppdaterer saken

På plass fra tidlig morgen

Vindkraft-motstanderne var på plass ved Skarsvågen i stort antall også fra fredag morgen. Aksjonistene har "lytteposter" innover Frøya og Hitra for å kunne være forberedt dersom utbygger TrønderEnergi kommer med flere anleggsmaskiner enn den ene gravemaskina som hittil er satt i utbyggingsområdet for Frøya vindkraftverk.

Ved 10:30-tida i formiddag rapporterte en lyttepost om observasjon av politi på vei.

- Det er observert fire store politibiler over Hitra, på vei hitover, fortalte aksjonsleder Eskil Sandvik til lokalavisa Hitra-Frøya. Det var da stille og fredelig i området og folk virket rolig avventende. Demonstrantene sitter og står spredt rundt i terrenget. Det er akkurat som strategien motstandsbevegelsen varslet om til lokalavisas reporter i tidligere i uka.

- Vi skal ikke konfrontere. Vi er her for å gå på tur i naturen, sa Hans Anton Grønskag fra Nei til vindkraftverk på Frøya

TrønderEnergi og aksjonsledelsen fortalte torsdag at de forhandlet om hvordan demonstrasjonen kan pågå.

Utbygger vil tillate demonstrasjoner, men ønsker at aksjonsgruppa ikke demonstrerer på en måte som er til hinder for utbygginga, noe Hans Anton Grønskag i "Nei til vindkraftverk på Frøya" sier demonstrantene blankt har avvist.