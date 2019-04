Klokka 14:33 gikk sjampanjekorkene i været

Nyheter

60-70 biler og omlag 200 personer er i dag samlet ved vindkraft-området ved Skarsvågen for å markere tidspunktet vindkraft-motstanderne mener TrønderEnergis byggetillatelse. Frøya kommune bekrefter av dispensasjonen utbygger har fått, går ut i dag 7. april.

- Konsesjonen går ut nå. Det er en viktig milepæl som er nådd klokka 1433, området går over til å bli LNF-område igjen, sier Hans Anton Grønskag i "Nei til vindkraftverk på Frøya".

Da klokka rundet 14:33, tok aksjonsgruppa ordet foran det store oppmøtet:

- Dette føles som en halv seier, sa aksjonsgruppa til stor applaus fra de mange frammøtte. Også sjampanjeflasker ble sprettet og norske flagg vaier i vinden oppi hauan; TrønderEnergi skal få tydelig beskjed om at vindkraftmotstanden er stor.

Konserndirektør Ståle Gjersvold og teknisk prosjektleder i TrønderEnergi er i dag også i vindkraftområdet for å snakke med motstanderne.

- Vi har tatt turen utover for å treffe folk. Det er et stort engasjement utpå Frøya her, det er det ingen tvil om. Vi har visst lenge at det er mostand mot vindkraft på Frøya, men vi er nå langt inni prosessen og langt forbi der det er mulig å snu, sier konserndirektør Ståle Gjersvold i et intervju med lokalavisa Hitra-Frøya.

Frøya-rådmann Beathe Sandvik Meland har nå bekreftet at treårsfristen for anleggsstart går ut i dag, 7. april. TrønderEnergi på sin side bestrider ikke datoen 7. april som oppstartfrist, men mener de kom igang med arbeidet sist mandag og deretter er blitt hindret i å gjøre jobben sin.

- Vi blir her og kjemper så lenge det er nødvendig, gjentar Hans Anton Grønskag i dag.