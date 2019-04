Nyheter

Det har vært mange underholdende fotballkamper og mye moro i Hitrahallen denne helga i forbindelse med den tradisjonelle Lerøy Cupen. Arrangør Hitra FK opplyser at det er hele 49 lag påmeldt denne gang i en cup som er for spillere i alderen 6 til 12 år.

Et spennende lokaloppgjør mellom Fjellværøy IL og Trønder/Frøya har akkurat funnet sted når lokalavisa kommer i prat med tre av de unge spillerne på Fjellværsøya. Til tross for at det er frøyværingene som har vunnet denne gang, sitter de ikke og depper av den grunn.

- Det er kjempeartig med cup, slår Johanne Berge Nordbotn, Mali Akseth og Sigrid Aukan (81/2 og 9 år) fast. De gleder seg til medaljeutdelingen senere i dag og håper de blir å vinne flere kamper før den tid.

- Sigrid elsker å score mål. Når hun først har scoret ett mål må hun bare score flere, forteller lagvenninnene Mali og Johanne.

Tidligere på dag har de spilt kamper mot Dolmøya og mot hverandre. Fjellværøy IL stiller nemlig med to lag under Lerøycup, forklarer Mali. Hun og Sigrid er på Fjellværsøya 2 og Johanne spiller på Fjellværsøya 1.

De synes ikke at det er trasig å skulle spille mot hverandre.

- Nei det er bare moro det, og uansett hvordan det går så blir det jo Fjellværsøya som går av med seieren, smiler Mali.