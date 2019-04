- De er ganske sjeldne

Nyheter

Da Statens vegvesen skulle sprenge ut den 770 meter lange Mjønestunnelen i Snillfjord før jul, dukket det opp store mengder av den sjeldne rosa steinen thulitt. Fordi steinen har ligget inne på et anleggsområde har de av sikkerhetsmessige årsaker ikke kunnet tillate privatpersoner å ta seg inn på egen hånd. Men nå på lørdag ble det til glede for mange steininteresserte omsider arrangert åpen dag.

Søskenbarn-tur

Da lokalavisa Hitra-Frøya kommer til Mjønes er det 40 biler og en buss parkert på området. I løpet av dagen er det et par hundre personer som benytter anledningen til å ta med seg litt av den rosa steinen hjem. Blant disse mange frøy- og hitterværinger. Vi slår av en liten prat med søskenbarna Stine Vedø og Leah Madeleine Strand som er i ferd med å fylle bøttene sine.

- Vi har tatt turen fordi de rosa steinene er ganske sjeldne, sier Stine fra Hitra.

- Og mamma har sagt at hun gjerne vil jeg skal ta med thulitt hjem til henne, legger Leah Madeleine til.

- Hun er ikke den eneste. Flere i familien har sagt at vi må plukke med stein til dem i dag, smiler Stine.

Hitra steinklubb

Lokalavisa treffer dessuten to andre hitterværinger på Mjønes. Vi blir med Turid Strøm og Helga Hammer fra tidligere Hitra steinklubb på jakt etter de perfekte rosa steinene. En større reportasje med disse to steingale damene kommer senere denne uka.