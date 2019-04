Departementet gir Nei til vindkraft-advokaten rett

Nyheter

Da Frøya formannskap i februar fikk vurderingene med to vidt forskjellige konklusjoner fra to advokater, valgte kommunen å be om en objektiv vurdering fra lovavdelingen i kommunaldepartementet. Spørsmålet gikk på: Gjelder plan-og bygningslovens bestemmelser i saken der staten har gitt en konsesjon til vindkraftutbygging. Plan- og bygningsloven sier dispensajon til et tiltak går ut etter tre år, hvis tiltaket ikke er satt i gang.

Advokatene uenige om hva kommunen har adgang til å gjøre Ett advokatfirma mener dispensasjonen for vindkraftområdet, som ble gitt i 2016, er ugyldig, og må oppheves. Ett annet advokatfirma mener kommunen ikke har anledning til å oppheve vedtaket.

Det var advokaten til Nei til vindkraftverkverk på Frøya, Lars Selmar Alsaker, som tolket loven dit at plan-og bygningsloven gjelder, og at kommunen dermed har mulighet til å stoppe vindkraftverket hvis det ikke har vært byggestart før dispensasjonen går ut. Forutsett at Trønderenergis utplasssering av ei gravemaskin ikke kan defineres som byggesart, gikk dispensasjonen ut i går, søndag 7 april.

Nå foreligger Departementets svar. I konklusjonen står det:

"Departementet legger til grunn at pbl. § 21-9 om bortfall av tillatelse gjelder for dispensasjoner som gis i forbindelse med oppføring av tiltak som faller inn under SAK10 § 4- 3. Treårsfristen for dispensasjoner som gis for oppføring av tiltak som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, avbrytes når tiltaket blir "satt i gang"

Departementet understreker at svaret er gitt på generelt grunnlag, og ikke knyttet konkret til vindkraftsaken på Frøya.

I utdypingen på spørsmålet om bortfall/fornyelse av dispensasjon påpeker deperatementet:

"Etter departementets syn vil det samme gjelde for tiltak som har fått konsesjon eller er godkjent etter annet regelverk, og dermed er unntatt fra byggesaksbehandling..."

I dag, mandag, har ordfører Berit Flåmo innkalt til ekstraordninært formannskapsmøte klokka 15:00. Eneste saker er dispensasjonen til Frøya vindkraftverk.