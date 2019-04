Nyheter

I forbindelse med at Frøya kommune nå reviderer kommunes arealplan, oppfordrer vi i aksjonsgruppa «nei til vindkraftverk på Frøya» til å komme med innsigelser til området som er tiltenkt vindindustri. Her hekker det siste hubroparet som produserer unger. Her er det kystlynghei, reinrose og andre vernede plantearter. Her holder vipa, spoven, lirypa og andre fuglearter til. Disse har vi har forpliktet oss til å ta vare på.

Her er det myr som binder co2 og er viktig for miljøet vårt.

Frøyas drikkevann ligger i umiddelbar nærhet, det er viktig for hele Frøyas befolkning, men særlig viktig for vårt mangfoldige næringsliv.

Høringsfristen er 12 april. Alle kan komme med innsigelser til arealplana, og dette er et viktig område for Frøyas befolkning.

78,7% av Frøyas befolkning har stemt nei til vindkraftverk på Frøya, det er derfor naturlig at dette området består som LNF- område (Landbruk, Natur og Friluftsliv).



Med vennlig hilsen

Lene Dahlø Skarsvåg

For aksjonsgruppa

«nei til vindkraftverk på Frøya»