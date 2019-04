Formannskapet utsatte saken

Nyheter

Frøya formannskap vedtok i ettermiddag å utsette behandlingen av dispensjonen i forbindelse med vindkraftsaken.

Dette skjedde etter at både Aps flertallsgruppe og opposisjonen hadde hatt lengre gruppemøter.

Sentralt var oppfatningen av om Trønderenergi har startet byggingen av Frøya vindkraftverk før dispensasjonen gikk ut på treårsfristen i går.

Det ble etter rådmannens gjennomgang av saken stilt spørsmål om det som var lagt fram, dokumenterte at det hadde skjedd en reell oppstart av utbyggingen.

- I et tidligere formannskap fikk vi et notat som viste at det skal mer til for å definere en utbygging som oppstartet, sa Arvid Hammernes.

- Vi har advokatenes vurdering her, men så har vi også våre egne øyne. Etter mitt syn har det ikke skjedd noen oppstart, sa Remy Strømskag (H)

- Jeg mener at arbeidet ikke er igangsatt, sa Aleksander Søreng (Frp)

Kristin Reppe Storø (AP) utrykte usikkerheten omkring konsekvensene av å vedta at dispensasjonen var gått ut.

Hun viste blant annet til økonomiske konsekvenser og til faren for at Staten likevel sørger for at utbyggingen blir gjennomført gjenneom å vedta en statlig plan.

Opposisjonen ønsket å behandle saken i dag, og mente at TrønderEnergi ikke har startet arbeidene med vindkraftanlegget. De la fram følgende forslag:

"Frøya kommune registrerer at tiltakshaver ikke har igangsatt noe byggearbeid. Dispensasjonen av 10.03.16 har dermed bortfalt i henhold til treårsfristen. Frøya kommune må vurdere pålegg om å stanse eventuelle bygge- og anleggsarbeider på stedet."

Uansett om formannskapet hadde utsatt behandlingen av saken eller ikke, så måtta man ventet til torsdag med å få en avgjørelse. Saken skal endelig vedtas av kommunestyret etter at formannskapet har behandlet den først.

Trønderenergis direktør Ståle Gjersvold var tilstede i møtet som tilskuer, sammen med et 20-talls vindkraftsmotstandere og et stort presseoppbud.

Gjersvold vil ikke si noe om hvordan Trønderenergi forholder seg til at denne saken fram til kommunestyret gjør endelig vedtak. Hvis kommunestyret ender ned på opposisjonens forslag fra dagens møte, kan det bety at kommunen gir Trønderenergi byggestopp.

- Vil dere foreta dere noe forsøk på anleggsarbeid før saken er behandlet torsdag?

- Nei, det kan jeg ikke si noe om. Vi skal diskutere saken i kveld. Jeg våger ikke å si noe om det, sier Ståle Gjerssvold til Hitra-Frøya.

Formannskapsmøte i ettermiddag Skal se på om vi politisk kan stoppe utbyggingen I går jublet demonstrantene (se video i saken). I dag møtes frøyapolitikerne for å bestemme seg hva de skal gjøre.

