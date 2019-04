Nyheter

NHO har levert en pressemelding der de tar avstand fra at aksjonene mot vindkraft på Frøya skal bli hørt:

- Nå håper jeg lokalpolitikerne og alle andre besinner seg. I rettsstaten Norge kan vi ikke havne i en situasjon hvor ulovlige aksjoner kan stanse lovlige prosjekter. Å havne i en slik situasjon ville skape en betydelig usikkerhet for bedriftene og kraftig påvirke investeringsviljen i norske arbeidsplasser innen fornybar energi, som vi trenger mer av, men også for andre næringer. En slik utvikling er ingen tjent med, hverken lokalpolitikerne, bedriftene eller storsamfunnet. Det finnes vel knapt den næringsaktivitet som ingen er mot. Å la aksjonisme ta over rollen til folkevalgte organer som er satt til å veie forskjellige hensyn opp mot hverandre på vegne av hele befolkningen, ikke ett aksjonerende mindretall, kan ikke være ønskelig for noen, uavhengig av hvordan man ser på dette prosjektet, skriver Tord Lien, regiondirektør for NHO i Trøndelag.

- Man kan eksempelvis spørre seg hvordan bedriftene på Frøya hadde sett ut i dag, dersom Kurt Oddekalv hadde fått gjennomslag da han aksjonerte mot oppdrettsnæringen for noen år siden, fortsetter han.

NHO-sjef Ole Erik Almlid uttaler følgende:

«Dette er av prinsipiell betydning for hele norsk næringsliv. Lovlig vedtatte prosjekter med alle tillatelser i orden kan ikke settes i spill på grunn av denne typen aksjoner»