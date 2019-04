Pass av gravemaskin

Nyheter

Til Trønderenergi/Entreprenør vedr. aksjon Skarsvågen.

Vi har nå i en uke lovet å ta ansvar for en maskin som ble satt i området der vi har utgangspunkt for tur.Vi har tatt dette ansvaret alvorlig både dag og natt.

Vi ser nå at turlaget ønsker å utforske andre områder, og ønsker fra nå av å ha sovende nattevakter. Derfor kan vi fra onsdag av ikke lenger ta ansvar for å passe maskinen.

Vi vet at det er mange ( både ja og nei siden) som kan ønske å gjøre hærverk på maskinen for å få nei-siden i et dårlig lys , eller bare markere sin misnøye rundt det som skjer. Vi anbefaler dere nå og enten hente maskinen, eller ta over vaktholdet selv. Vi har nå «passet» på maskinen i en uke, og ser fram til at vi kan få noe godtgjørelse for dette.

Vi har regnet litt på det og funnet fram til at vi har sittet vakt 2 mann i 336 timer, og med en beskjeden timepris på kr. 400 utgjør dette kr.134.400,-

Ser fram til å få overført dette påvårkonto.

All inntekt fra oppdraget går i sin helhet til drift av turlaget.

Håper dette høres greit ut for dere, og vi takker for oppdraget.

Hilsen Nessadalen turlag