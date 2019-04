Rådmannen innstiller på at dispensasjonen ikke er fallt bort

Nyheter

En liten time før det ekstraordninære formannskapsmøtet på Frøya er sakspapirene med innstilling fra rådmannen klare. I sammenfatningen som er gjort slutter rådmannen seg til at det Trønderenergi har foretatt seg, defineres som at de har hatt byggestart på prosjektet. Og at dette skjedde før treårsfristen for dispensasjonen gikk ut.

Forslaget til vedtak er som følger:

- Fylkesmannens uttalelse hva gjelder dispensasjonsvedtaket tas til etterretning  KMD sin vurdering av 3-års fristens gyldighet tas til etterretning

- Dispensasjonsvedtaket av 10.03.2016 hadde falt bort dersom tiltaket ikke var satt i gang innen 07.04.2019, men at tiltaket ville ha vært tilstrekkelig igangsatt om ikke de har blitt hindret av protestaksjonen på stedet

- Treårsfristen må derfor anses som avbrutt og dispensasjonen er dermed ikke er bortfalt