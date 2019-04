Det gamle bildet forteller historie

Nyheter

Det ble et vellykket grendamøte på Akset da Kystmuseet og historielaget inviterte innhitringer til samling.

Mange møte opp med bilder og historier, og praten gikk lett rundt bordene der Hitra Golfklubb hadde lagt godt til rette i sine lokaler.

En quiz med lokale spørsmål om og fra Innhitra var innledningen sammen med en god kopp kaffe. Det var bord mot bord, og bokpremie ble det til laget fra Laksåvika.

Mange hadde med gamle foto som var vel verdt å bli arkivert og ikke minst gjort tilgjengelig for allmennheten med sine historier. Hvert bilde forteller en historie og det er viktig at de som sitter på gamle foto, leter dem fram og tar kontakt med Kystmuseet eller historielaget. Noen vet mer enn andre hvem er hvem og kan svare på enkle spørsmål som hvem, hva, hvor og når. Om ikke alle opplysninger fins, så er det veldig bra å få registrert det som er, og kanskje er det andre som kan bidra med tilleggsopplysninger når de ser bildene presentert. Det er slik Kystmuseet og historielaget ønsker at arbeidet skal foregå.

Kystmuseet hadde også med mange gamle flyfoto fra Aksetgrenda og fikk viktige kommentarer og opplysninger om steds- og gårdsnavn etc som ble en nyttig korrigering av tidligere registreringer.

Tida gikk fort og det var hektisk scanning og registrering av bilder og opplysninger. De som fortsatt sitter med bilder og historier de vil dele, kan ta kontakt direkte med Kystmuseet i Fillan, eller historielagets leder, Svend Sivertsen. Da vil de kunne få registrert bildene og historiene for framtida.