Nytt havbruksfartøy døpt på Frøya

Nyheter

Vard Aukra har levert et nytt frakt- og servicefartøy til FSV Group. Fartøyet, som skal inn på kontrakt for SalMar, ble døpt på Sistranda lørdag, og er nå klar for oppdrag i havbruksnæringen

Gudmor Elin Foss gav fartøyet navnet Multi Provider, et navn inspirert av at fartøyet kan utføre et bredt spekter av serviceoppgaver.

Multi Provider er spesielt utviklet for service- og supportoppdrag i havbruksnæringen. Det er lagt stor vekt på å ta i bruk nyvinninger av utstyr, systemer og løsninger for sikre og effektive operasjoner om bord.

Det nye fartøyet er blant annet utrustet med en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV), dynamisk posisjonering (DP), spesialtilpasset dekksutstyr, samt diesel-elektrisk fremdriftssystem.

- I forkant

- For FSV er det viktig å stadig like i forkant av utviklingen i servicebåtnæringen. Det er både Multi Provider et eksempel på, sa Arild Aasmyr, daglig leder i FSV Group .

Gjennom det nye fartøykonsept ønsker FSV å sette en ny standard for miljøvennlig, trygge og effektive servicefartøy for havbruksnæringen.

- Vi har kombinert nyvinning innen design og teknologi for å oppnå bedre driftsøkonomi, høyere sikkerhet og for å kunne gjennomføre en mer effektiv operasjon ute på oppdrettsanleggene. Gjennom valg av diesel-elektrisk fremdrift reduserer vi også diesel-forbruket med over 20 prosent sammenlignet med en konvensjonell servicebåt.

Aasmyr er svært godt fornøyd med fartøyet fra Vard Aukra.

- De leverer både på tid og på kost. I tillegg er over 90 prosent av utstyrsleveransen fra lokale selskaper på Mørekysten. Dette er rett og slett et samarbeidsprosjekt av beste sort, fastslår Aasmyr.

Geir Larsen, verftsdirektør ved Vard Aukra, mener Multi Provider er et godt eksempel fagkompetanse, laginnsats og planlegging.