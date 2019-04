Nyheter

Tirsdag ble barnekulturdagen arrangert i Hitrahallen, der alle 1-4. klassingene opptredde for hverandre med sang, dans og skuespill.

Det ble også delt ut pris til det oppvekstsenteret som hadde lest flest sider per elev. Alle hadde lest mye, men ett oppvekstsenter hadde lest ekstra mye og fikk pokal fra oppvekstsjef Gunn Annlaug Røstad. Og da sto jubelen i taket.

Det kan du se i videoen over.