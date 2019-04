- Tiltalte synes ikke å ta inn over seg alvoret i saken

Nyheter

Mannen som sto tiltalt for å ha lastet ned 18.000 bilder og 35 videofilmer som inneholder seksuelle overgrep mot barn, har nå blitt forkynt dommen. Han måtte mandag ettermiddag møte på Hitra lensmannskontor for å få dommen opplest.

Under hovedforhandlingen mandag i forrige uke mente aktor Bente Lind fra Trøndelag politidistrikt at tiltalte måtte få en streng straff, og la ned en påstand om ett og et halvt år ubetinget fengsel.

Tiltalte reagerte sterkt på påstanden, og hadde håpet å få en mildere straff på grunn av det han mente han hadde tilstått saken.

Men retten var enig med aktor i at tiltalte ikke hadde kommet med en uforbeholden tilståelse, på grunn av at han unnskyldte seg med at overgrepsmaterialet uforvarende hadde blitt lastet ned mens han hadde lastet ned lovlig porno.

Dette trodde ikke retten på, og mener at det er bevist at tiltalte har søkt spesifikt etter filer som inneholder seksuelle overgrep mot barn, voldtekt, neddoping og incest, og at han har åpnet flere hundre av disse filene.

Fagdommer Marit Holand, og de to meddommerne mente derfor at tiltalte hadde lastet ned filene med vitende og vilje. Retten la til grunn at innholdet i overgrepsfilene var av stor grovhet, at det hadde skjedd over lang tid, og at tiltalte hadde bidratt til å spre materialet videre.

Dommerne fant ingen formildende omstendigheter i saken.

- Retten legger til grunn at tiltalte ikke synes å ta inn over seg alvoret i saken og at bildene og filmene handler om relle overgrep mot barn, og at hans søking og nedlasting av dette materialet bidrar til nye overgrep. Sett hen til straffenivået i andre tilsvarende saker settes straffen til fengsel i 1 år og 6 måneder, står det i dommen.

Tiltalte får også inndratt en del beslagtlagt datautstyr, og må betale saksomkostninger på 5.000 kroner.