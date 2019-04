Utsettelse av vedtak

Nyheter

Jeg ser at mange er frustrerte over at Arbeiderpartiet i dag (mandag) valgte å utsette saken angående dispensasjonen som er gitt i vindmøllesaken.



I forrige uke ble det bestemt at vi på bakgrunn av at det var uklart om Trønderenergi fortsatt hadde dispensasjon fra arealplanen skulle avholdes ekstraordinært formannskapsmøte og kommunestyremøte.



Møtene ble berammet til torsdag denne uka. Dette på bakgrunn av kompleksiteten i saken, og at administrasjonen ville trenge tid til grundig saksforberedelse.



Lørdag kveld mottok ordføreren et krav fra opposisjonen om at formannskapsmøtet måtte avholdes allerede mandag.

Kravet ble imøtekommet av ordføreren og konsekvensen ble at saksbehandlingen ble mangelfull pga tidsnød.



Uansett hvilket vedtak som hadde blitt fattet i dag, vil vi ikke få et endelig vedtak før kommunestyret har sagt sitt på torsdag. Formannskapet gjør kun en innstilling til kommunestyret.



Med dagens vedtak har vi gitt oppdrag til administrasjonen om å søke å finne svar på endel spørsmål frem mot kommunestyremøte.

I tillegg reiser ordføreren sammen med Aleksander Søreng til Oslo i morgen for å treffe representanter for olje- og energidepartementet. Her vil også fokuset være hvilket handlingsrom som nå finnes.

Kristin Reppe Storø

Frøya Arbeiderparti