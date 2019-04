Hitra-Frøyas journalistikk vant gjev pris

Nyheter

Hitra-Frøya har vunnet prisen for beste nyhetsjournalistikk blant småavisene i Polaris Media. Prisen får lokalavisa for serien "Bruene våre", en serie i hovedsak utarbeidet av journalist Lars Otto Eide i fjor høst. Polarisprisene ble delt ut under en festmiddag i Ålesund tirsdag kveld, der konsernet gjorde stas på den beste journalistikken fra året som har gått. Samme serie fikk hederlig omtale da Den trønderske journalistprisen ble delt ut i vinter.

Konkurranse blant 39 mediehus

Polaris Media består av 39 mediehus fra Sunnmøre til Finnmark. Hitra-Frøya vant i kategorien Nyheter (små aviser). I samme kategori gikk hederlig omtale gikk til Marianne Solheim Rotihaug, Christina Cantero og Jo Carlson i Fjordenes Tidende for en serie av over 200 artikler om kvinner i nyhetene, og Gunn Heide Nakrem og Fredrik B. Lange i Trønderbladet for en serie om trafikksikkerheten på E6 i Melhus.

Det ble også utdelt priser i kategoriene Nyheter (større aviser), reportasje, kommentarjournalistikk og foto. Adresseavisen, som er konsernets største mediehus, tok hjem flere av de gjeve prisene, blant annet nyhetsprisen for stor avis. Vinner her ble gravesaken «Barna vi sletter» av Jonas Alsaker Vikan, Jonas Nilsson, Rune Petter Ness, Jonas Nilsson og Espen Rasmussen.

Flere priser de siste årene

Lokalavisa Hitra-Frøya har de senere årene mottatt mye heder for journalistikken sin, både blant trønderske aviser og når Polaris Media-konsernet løfter fram den beste journalistikken.

I fjor vant lokalavisa Hitra-Frøya Den trønderske journalistprisen for mindre aviser for reportasjeserien «internasjonalt øysamfunn».

For ett år fikk lokalavisa hederlig omtale da nyhetsprisen blant småavisene i Polaris Media, da med serien "Blir vi forgifta?". Artikkelserien tokt utgangspunkt i de enorme mengdene plastsøppel som arbeiderne plukket ved Mausund. Lokalavisa fulgte plastberget og mikroplastens ferd inn i dyr og fisk, og viste også hva forskerne vet om hvor langt inn i mennesket disse plast-stoffene ender. Og året før der også hederlig omtale da redaksjonen dokumenterte de virkelige årsakene til hvorfor hurtigbåten "Frovær" til stadighet var innstilt i sambandet i øyrekka.

Den trønderske journalistikkprisen 2015 i kategorien lokaljournalistikk. Prisen får Eide for artikkelserien som ga innsikt de store millioninntektene ved havbrukskonsesjonen til Frøya videregående skole og de store interne diskusjonene om pengedisponeringene til skolen og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Artikkelserien medførte at fylket har endret sine regnskapsrutiner for å få bedre oversikt over millioninntektene.

Bruene våre-serien

I høst har han bedt om innsyn i samtlige tilstandsrapporter som gjelder bruene på Hitra og Frøya. 46 i tallet ble det. Rapporten viser at 24 av bruene har vesentlige skader. Fire av bruene burde ifølge veivesenets eksperter vært helt byttet ut. Tilstanden til alle de 46 lokale bruene kan du lese mer om her. Lokalavisas gjennomgang viser også at det kan koste flere titall millioner kroner å komme etter med etterslepet på bruene i øyregionen.

Journalist Lars Otto Eide har fulgt opp flere av bruene nærmere i reportasjeserien, blant annet Titranbrua, Knarrlagsundbrua, Uttianbrua og Kvernøystrømmen bru.

I september, mens lokalavisa var igang med serien om bruene, omkom 17 år gamle Oliver Sundli Jøndal da han kjørte ut av veien med moped ved Kvernøystrømmen bru på Frøya. Glatt tredekke er sannsynligvis medvirkende årsak til at Oliver mistet kontrollen.