To ekstra båter hyret inn til påsketrafikken

Nyheter

Med både "Vetlefjord" og "Frøyfart" ute av drift, forbereder FosenNamsos sjø påska med å hyre inn to ekstra hurtigbåter i tillegg til den ene som allerede går i trafikk i øyrekka. Men ingen av dem vil frakte biler.

I en pressemelding varsler rederiet ruteendringer.

Det er satt inn reservefartøy, og reisende bes sjekke rutetabellene på AtB.no. Ekstra avganger og ekstra fartøy skal sørge for at kapasiteten holdes oppe.

MS Frøyaferja, som har kapasitet på 15 biler, vil ha ekstra avganger på rute 825. I tillegg vil hurtigbåtene MS Foldafjord, MS Helgeland Express og MS Lovund Express settes inn for å sikre passasjerkapasitet på rute 820. Reservefartøyene på rute 820 har ikke mulighet til å ta med biler.

Reisende som må ha med bil må benytte rute 825.

"Noen avganger på rute 820 vil betjenes av to hurtigbåter i perioden. Oppdatert informasjon ligger på AtB.no. MS Lovund Express og MS Foldafjord har hver en kapasitet på 97 passasjerer. MS Helgeland Express har en kapasitet på 49 passasjerer og er utstyrt med kran og mulighet for lasting av gods. Ingen av hurtigbåtene har, som nevnt, mulighet til å ta med biler. Reisende kan sjekke rutetabeller og driftsavvik på AtB.no for mer informasjon. Der ligger det også egen oversikt for påsken. Vi oppfordrer reisende med båt og ferje til å laste ned appen fra FosenNamsos Sjø for siste informasjon om driftsavvik".