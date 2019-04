- Dette er handlingsrommet kommunen har

Nyheter

På det overordna planen handler det om kommunen skal bruke en mulighet til å stikke kjepper i hjulene for vindkraftutbygginga på Frøya. Etter folkeavstemminga der nær 79 prosent sa nei til vindkraftutbygging har Frøya kommune et mandat som sier at den skal prøve å stoppe utbyggingen.

På det konkrete planet skal kommunestyret i dag ta stilling til om det har skjedd en byggestart i Skarsvågen. 23 politikerne skal bruke sitt skjønn og enten si:

"Siden utbyggingen av Frøya vindkraftverk forstås som startet, så er ikke dispensasjonen kommunen ga for tre år siden brutt".

Får denne definisjonen flertall, betyr det forenket sagt at Frøya kommune ikke har noe mer å si i vindkraftsaken.

Eller flertallet i kommunestyret kan si:

"Dispensasjonen til at Trøndereenergi Vind for bygge ut vindkraftverket i et LNF-område gikk ut sist søndag, fordi det ikke var startet bygging innen fristen. Trønderenergi må levere ny dispensasjonssøknad. Og i mellomtiden nedlegger vi byggeforbud"

Gjøres et slikt vedtak, har Frøya kommune stukket kjepper i hjula for utbyggingen. Men det betyr ikke at de har stoppet den for godt.

- Det er dette handlingsrommet kommunen har, sa Arvid Hammernes (V) i formannskapet mandag, da han hadde fremmet forslag om at kommunen definerer at byggestart ikke er skjedd, og at dispensasjonen derfor er utgått.

Formannskapets flertall ville ikke vedta noen innstilling i saken mandag, så både formannskap og kommunestyre skal behandle den i dag, torsdag. Usikkerhet rundt følgene av vedtaket var begrunnelsen for at de utsatte.

I de siste dagene er det kommet inn flere juridiske vurderinger, dokumentasjon på hva som er skjedd i byggeområdet, samt varsel fra Trønderenergi om store pengekrav til Frøya kommunen hvis kommunen trenerer vindkraftutbygginga.

Men: Kommunestyre-representantene vil neppe i dag heller ha noen full klarhet i hvilke konsekvenser et vedtak som fører til (midlertidig) byggestopp vil få.

Det de vil ha større visshet om, er at hvis de gjør et vedtak der de aksepterer at Trønderenergi Vind har startet vindkraftutbyggingen, så har kommunen brukt opp sitt virkemiddel til å stoppe utbyggingen.

Hvis Føya kommunestyre vedtar å bruke handlingsrommet de har nå, vil det bety starten på nye prosesser med klage fra utbygger, ny søknad om dispensasjon og i enden en mulig statlig plan som gjør at kommunen ikke har noen myndighet over området vindkraftverket er planlagt i.

Men selv om Olje- og energidepartementet også etter folkeavstemminga har vært tydelige på at konsesjonen til vindkraftverket står ved lag, så er ingenting hugget i stein. Det skjer nå bevegelser på riksplan i politikken der ledende politikere fra flere partier har bedt konkret om at vindkraftutbyggingen på Frøya stoppes.

Det ikke uten grunn at større media enn lokalavisene kommer til å følge med Frøya kommunestyre i dag. De store planlagte vindkraftutbyggingene langs hele norskekysten er på en ny måte blitt et brennhett politisk tema, og det som har skjedd på Frøya, med folkeavstemming og aksjon, har bidratt til dette.